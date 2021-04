Arienzo, altra chiusura scuole per covid

Arienzo – Ancora chiusura per quanto riguarda il casertano, questa vola parliamo di Arienzo, il sindaco della cittadina in provincia di Caserta, ha emesso un’ordinanza nella quale si dispone la chiusura di alcuni plessi scolastici.

Il sindaco della città ossia Giuseppe Guida, ha dunque emesso un’ordinanza nel quale si è stabilito che si dovranno chiudere gli istituti scolastici.

Sulla emissione della predetta ordinanza inoltre il primo cittadini arienziano ha poi altresì dichiarato “In considerazione dei dati statistici e dell’attuale andamento della curva dei contagi sul nostro territorio – spiega il sindaco Guida – considerando anche la presenza di minori tra i positivi e tenuto conto dei casi registrati nei paesi limitrofi, da cui proviene il 35% della nostra popolazione scolastica.

In quello che è il prossimo fine settimana, trascorso l’ulteriore periodo di monitoraggio, se i dati risulteranno in calo, procederemo alla riapertura in presenza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado – precisa il primo cittadino – Tali disposizioni non subiranno variazioni con il rientro della Campania in zona arancione dalla prossima settimana”.