Arienzo/ aumento contagi introdotti sportelli d’ascolto

Arienzo – In considerazione del delicato periodo che stiamo attraversando e del suo impatto emotivo e psicologico, che ha generato, in molti, ansie e preoccupazioni, questa Amministrazione Comunale l’apertura di uno sportello di ascolto. In collaborazione con la Cooperativa Sociale ‘Mondo Solidale’ , da giovedì 5 novembre, sarà attivo un numero telefonico di sostegno gratuito, che fungerà da spazio per il confronto e il supporto relativo alle tematiche e problematiche psicologiche legate a questa particolare situazione. Un team di psicologi risponderà ogni giovedì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, al numero 081/3629334. È anche possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected]