Arienzo sul podio per i Giochi Matematici

Arienzo (CE), 20 maggio 2024 – Un tripudio di orgoglio ha avvolto l’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Arienzo e l’intera Valle di Suessola alla notizia della brillante vittoria ottenuta dai propri studenti alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo a Palermo.

La competizione, che ha visto sfidarsi giovani talenti provenienti da tutta Italia, si è rivelata un vero e proprio campo di battaglia per le menti più acute, dove abilità logiche, problem solving e pensiero critico hanno avuto il sopravvento.

Tra i partecipanti, gli alunni dell’IC Galileo Galilei si sono distinti per il loro acume e la loro preparazione, conquistando un ricco bottino.

Medaglia di bronzo per la categoria P5 a Mario Menditto, che si aggiudica il terzo posto, a livello nazionale e buona affermazione nella categoria P3, per Domenico Papa.

Il successo di questi ragazzi rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica, a partire dalla Dirigente, la Prof.ssa Rosa Prisco, che ha espresso la sua profonda soddisfazione: “Questi risultati straordinari testimoniano il grande impegno e la dedizione dei nostri studenti, nonché la professionalità e la passione dei nostri docenti. Un plauso all’ins. Maria Alberico, docente di disciplina, e alla prof.ssa Federica Saccomanno, referente del Progetto che punta alla Valorizzazione delle eccellenze, per aver portato in alto il nome del nostro istituto e della nostra provincia a livello nazionale”.

Le vittorie ottenute ai Giochi Matematici del Mediterraneo non solo rappresentano un traguardo eccezionale per i singoli studenti, ma confermano anche l’eccellenza dell’offerta formativa dell’IC Galileo Galilei. Un istituto che, grazie al lavoro sinergico di tutti i componenti della sua comunità, si pone come modello di riferimento nel panorama scolastico casertano e non solo.

Il plauso di tutta la cittadinanza non tarda ad arrivare: il Sindaco di Arienzo, Giuseppe

Guida, ha voluto congratularsi pubblicamente con i giovani vincitori, sottolineando come il loro talento e la loro tenacia siano motivo di grande vanto per l’intero territorio.

La vittoria ai Giochi Matematici del Mediterraneo rappresenta un ulteriore tassello che si aggiunge al mosaico di successi dell’IC Galileo Galilei. Un istituto che, anno dopo anno, continua a collezionare riconoscimenti e affermazioni, confermandosi come una realtà scolastica di eccellenza nel panorama nazionale.