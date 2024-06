ARIENZO SUMMER VILLAGE 2024: AL VIA L’APERTURA DEL MESE DI GIUGNO A TEMA SPORT E SPETTACOLO

Arienzo Summer Village spalanca le porte a un nuovo mese di eventi: la versione estiva della

kermesse riparte con un calendario di altre quattro settimane di appuntamenti aperti al

pubblico. Archiviato il mese di maggio, con il successo delle manifestazioni dedicate a arte,

cinema e cultura, si ricomincerà dalle due date inaugurali di un giugno a tema sport e

spettacolo. Al via oggi, sabato primo giugno, la serata “Canta Napoli”, con la conduzione

dello speaker radiofonico Antonio Manganiello e la presenza dei protagonisti del panorama

musicale neomelodico. Saliranno sul palco di Piazza Lettieri, alle ore 21, Marsica, Giusy

Attanasio, Mario Forte, Anthony e Jhosef Zampella. Fissata per lunedì, 3 giugno, alle ore

21.30, l’inaugurazione del “Mese dello Sport”, a cura dell’assessore delegato Luigi

Verdicchio. In programma una serata animata dal rapper italiano Vale Lambo, a cui

seguiranno i tornei organizzati fino al termine del mese. Si procederà, nel dettaglio,

all’allestimento delle aree riservate alle quattro attività previste – beach volley, playstation,

basket e calcio tennis – nel perimetro del Parco Vigliotti, dove le iniziative sportive sono,

ormai, una realtà consolidata fin dalla prima edizione della kermesse. Sarà possibile iscriversi

nelle tappe indicate, di volta in volta, sui canali ufficiali della SDS, organizzazione, su base

volontaria, di promozione sportiva, che conferma, anche quest’anno, la sua collaborazione

con l’Amministrazione Comunale. I tornei si chiuderanno con le premiazioni finali. Sono,

inoltre, in programma “Un giro in mongolfiera” e il concerto di Franco Tispi,

rispettivamente domenica 16 e 23 giugno. “Sarà un mese eccezionale, caratterizzato da

spettacoli gratuiti e competizioni a carattere sportivo, che offriranno straordinarie occasioni

di aggregazione e di divertimento – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Guida. Il progetto

sportivo, in particolare, si traduce, ogni anno, in un successo garantito. Lo sport è, di fatto,

centrale nella nostra azione amministrativa. La volontà è di stimolare la massima

partecipazione e di promuovere i suoi valori. Contiamo di aggiungere anche un evento

serale, sempre a tema sportivo, così come stabilito nelle precedenti edizioni. L’invito è a non

mancare”.