Arisa torna a esibirsi a Caserta, con un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026. Biglietti in vendita dal 13 marzo alle ore 16 su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati.

Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo.

14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto.

Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.

Il tour estivo di Arisa farà tappa per un unico live in Campania. Queste le date annunciate: il 28 giugno a Piacenza, Palazzo Farnese, il 4 luglio a Bard (AO), Forte di Bard, l’11 luglio a Cervia (RA), Piazza Garibaldi, il 15 luglio a Caserta, Belvedere di San Leucio, il 19 luglio a Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso, il 30 luglio San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi, il 2 agosto a Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino, il 3 agosto a Palermo, Teatro Verdura, il 7 agosto a Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana, l’8 agosto a Castiglioncello (LI), Castello Pasquini, il 21 agosto a Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello, il 29 agosto a Vicenza, Piazza dei Signori, il 4 settembre a Aquileia (UD), Piazza Patriarcato e il 6 settembre a Macerata, Sferisterio.

Il concerto di Arisa al Belvedere di San Leucio del 15 luglio si aggiunge al cartellone della “Belvedere Session” che ha già annunciato i live di Niccolò Fabi il 13 giugno e Eddie Brock il 7 luglio.