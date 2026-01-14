A(r)marsi con cinque ciottoli: don Roberto accolto con affetto dalla comunità

Casagiove. Grande affetto e partecipazione per la presenza di Don Roberto Faccenda, ieri, 13 Gennaio, alle 19.00, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, con il Parroco Don Stefano Giaquinto, sempre pronto ad organizzare eventi coinvolgenti ed istruttivi per la sua comunità.

Don Roberto ha presentato il suo libro, A(r)MARSI con cinque ciottoli, durante l’incontro intitolato “Una serata con don Roberto”, promosso dalla Pastorale Giovanile parrocchiale, nell’ambito del percorso Il Patto Educativo Sociale 2024–2027.

Durante questo appuntamento di riflessione, ascolto e condivisione, don Roberto Faccenda, già famoso per il suo modo di comunicare sui social, parlando ai giovani con uno stile autentico e diretto, ha parlato del suo libro, firmando, al termine dell’evento, le copie per i presenti, e raccontando del suo testo, che prende spunto dall’episodio biblico di Davide e Golia per offrire una lettura profonda e attuale delle sfide educative, sociali e relazionali del nostro tempo.

Un invito a riscoprire strumenti semplici ma efficaci – i “cinque ciottoli” – per affrontare con consapevolezza le complessità della crescita, dell’educazione e della responsabilità condivisa.

L’incontro è stato introdotto da Giada Caiazza, referente della Pastorale Giovanile, che ha illustrato il senso e gli obiettivi del percorso avviato dalla comunità, mentre le conclusioni sono state affidate alla dott.ssa Angela Maccauro, dirigente scolastica dell’Istituto “Moro-Pascoli”, per sottolineare il valore del dialogo tra Chiesa, scuola e territorio.

La serata, che ha riscosso grande successo tra il pubblico, si è proposta come un momento di ascolto e confronto aperto a genitori, educatori, docenti, giovani e operatori pastorali, con l’intento di rafforzare un’alleanza educativa capace di rispondere alle fragilità e alle speranze delle nuove generazioni.