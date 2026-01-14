Arrestata l’ex bidella “pendolare” per stalking alla preside di Caivano

Caivano – È stata arrestata con l’accusa di stalking Giuseppina Giugliano, ex collaboratrice scolastica, per comportamenti persecutori nei confronti di Eugenia Carfora, preside dell’istituto Francesco Morano di Caivano, dirigente scolastica diventata simbolo della lotta alla dispersione e oggi al centro della fiction Rai “La Preside”, interpretata da Luisa Ranieri.

La vicenda incrocia una storia già nota alle cronache nazionali: Giugliano è la bidella che anni fa raccontò di viaggiare ogni giorno tra Napoli e Milano per lavoro. In seguito emerse però una realtà diversa: a Milano sarebbe andata ben poco, la donna si sarebbe assentata lungamente per malattia.

Dopo l’assegnazione provvisoria al Morano, proprio la preside Carfora avviò le procedure che portarono al licenziamento della collaboratrice scolastica, per assenze prolungate non giustificate. Da quel momento, secondo gli inquirenti, sarebbero iniziati messaggi insistenti e pressioni continue, soprattutto sui social, fino alla denuncia per atti persecutori.

L’ex bidella è stata inizialmente condotta in carcere, poi posta agli arresti domiciliari. Il procedimento è ora all’esame del Tribunale di Napoli Nord.

La vicenda giudiziaria arriva mentre la figura della preside di Caivano è al centro dell’attenzione pubblica grazie alla serie televisiva che ne racconta l’impegno civile e educativo in uno dei territori più complessi della provincia di Napoli.