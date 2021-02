Arrestati un 27enne e un 28enne per spaccio di droga tra Capua e Santa Maria Capua Vetere

CAPUA – Arrestati un 27enne di Capua e un 28enne di Santa Maria Capua Vetere. I due sono stati tratti in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia Il tutto è avvenuto ieri sera, i due erano accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Confiscati, in seguito alla perquisizione, 100 gr. di hashish al 28enne e € 1.645,00 in banconote di vario taglio – presumibilmente derivanti dalla vendita dei stupefacenti. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.