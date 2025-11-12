Arrestato 27enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Nella tarda serata di ieri, a San Nicola La Strada, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne originario del Gambia, regolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, notato in atteggiamento sospetto nei pressi della villa comunale di Largo Rotonda, alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi rapidamente per eludere il controllo. Raggiunto dopo un breve inseguimento, ha opposto resistenza con spintoni e strattoni, ma è stato prontamente bloccato.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire circa 7,5 grammi di hashish e la somma di 290 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 27enne è stato condotto in caserma e trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.