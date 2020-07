Arrestato 41enne di Santa Maria Capua Vetere per maltrattamenti contro la convivente

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella città di Santa Maria Capua Vetere (Ce), i Carabinieri dell’aliquota radiomobile (N.O.R.M.) della locale compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di maltrattamenti contro convivente, lesione personale e danneggiamento, un 41enne del posto, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o..

I militari dell’Arma, giunti presso l’abitazione della vittima, che ne aveva richiesta, hanno accertato la presenza dell’aggressore che, nel frattempo, aveva messo a soqquadro l’appartamento della donna.

L’uomo in evidente stato di agitazione, alla presenza dei militari dell’Arma ha proferito frasi ingiuriose nei riguardi della vittima che, nello sporgere denuncia querela, ha dichiarato che quest’ultimo, nonostante sottoposto alla suindicata misura cautelare, l’ha aggredita lanciandole oggetti e provocandole lesioni giudicate guaribili in gg. 2.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.