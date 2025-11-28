Arrestato 47 enne per spaccio: colto in flagranza nonostante i domiciliari

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto nuovamente in arresto un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio mirato di osservazione, controllo e pedinamento. I militari, monitorando i movimenti dell’uomo, hanno documentato tre distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente a favore di altrettanti acquirenti. Questi ultimi, fermati subito dopo, sono stati trovati in possesso di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi.

I carabinieri hanno poi proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 47enne, rinvenendo un bilancino di precisione e materiale di vario tipo utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi ritenuti compatibili con un’attività continuativa di spaccio.

Per gli acquirenti è scattata la contestazione della violazione amministrativa prevista in materia di droga, con conseguente segnalazione alla Prefettura, come stabilito dalla normativa vigente.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.