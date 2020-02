Arrestato a Maddaloni per spaccio di stupefacenti

MADDALONI – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Maddaloni (CE), in piazza Sant’Eustachio di quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato, tra l’altro, ad infrenare la recrudescenza dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio, di F.S., cl.1996, residente a Maddaloni.

I militari dell’Arma hanno notato l’uomo prelevare da una vicina aiuola una dose di sostanza stupefacente per cederla ad un giovane acquirente.

F.S., subito bloccato e identificato, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso della somma in contanti di euro 100,00, in banconote di vario taglio, mentre dal nell’aiuola sono state rinvenute 7 dosi di marijuana.

Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.