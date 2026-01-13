Arrestato in flagranza di reato, ottiene i domiciliari

Il Gip di Santamaria C.V., dott.ssa Rosaria Dello Stritto, ha concesso gli arresti domiciliari a Gaetano Cristiano, arrestato dai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, in flagranza del reato di usura aggravata ed estorsione nei confronti di Vittorio Di Benedetto, gestore del risto pub “Ma Ma”, sito nel comune di Caserta.

L’arresto di Gaetano Cristiano, difeso dall’ Avv. Romolo Vignola, fu eseguito il 15 Novembre 2025 nei pressi di un altro ristorante gestito dalla famiglia in Santamaria C.V. e convalidato dal Gip sopra citato.

In seguito ad un interrogatorio svolto in data 30 Dicembre 2025 presso il carcere di Santamaria C.V dinanzi al Pm, dott.ssa Luisa Turco, l’indagato ha chiarito la sua posizione fornendo elementi utili per la ricostruzione dei fatti e grazie all’istanza presentata dall’ Avv. Romolo Vignola, il Gip ha attenuato la misura cautelare del Carcere, concedendo i domiciliari.