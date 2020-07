Arrestato ” Mago Ermes” . Abusava di una cliente dopo averla Narcotizzata

Maddaloni . I carabinieri di Maddaloni hanno arrestato il 66enne Vincenzo Di Monda meglio conosciuto come ” Mago Ermes“. L’ uomo dovrà rispondere della pesante accusa di violenza sessuale , aggravata, nei confronti di una persona residente a Napoli.Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione arrivata nel mese di luglio 2019 da alcuni sanitari dell’ ospedale di Maddaloni e dell’ ospedale San Paolo di Napoli.

Furono infatti proprio i medici delle suddette strutture ospedaliere a denunciare il caso di una donna che ,dopo una cena a casa del ” Mago Ermes” ,si sarebbe risvegliata nell’ abitazione dell’ uomo senza ricordare assolutamente niente della serata.

La stessa donna inoltre ,la mattina successiva, andando via da casa dell’uomo sarebbe per ben due volte uscita fuori strada con la sua automobile. Da qui il ricovero, prima all’Ospedale di Maddaloni e successivamente a quello San Paolo di Napoli. Dalle prime analisi effettuate i medici riscontrarono ,sia nel sangue che nelle urine della donna chiare tracce di narcotici del tipo benzodiazepine.

Da questa denuncia sono partite le indagini dei Carabinieri i quali hanno constatato che il ” Mago Ermes”, approfittando di un periodo di scarsa lucidità della donna , si sarebbe fatto consegnare dalla stessa significative somme di denaro in cambio di sortilegi vari utili a risolvere i problemi sentimentali dai quali la donna in quel momento della sua vita era afflitta.

Ma non è tutto . L’ uomo in piu’ occasioni aveva cercato di convincere la vittima ad avere con lui rapporti sessuali , proposta alla quale la donna si sarebbe più’ volte rifiutata. A quel punto il ” mago” per raggiungere l’ obiettivo, l’avrebbe invitata a casa sua per una cena , in quell’occasione avrebbe sciolto in un aperitivo, offerto alla signora, il benzodiazepine , ritrovato poi nel sangue e nell’ urina della donna , causando alla stessa una parziale perdita dei sensi. La vittima, in seguito ad alcune analisi, ha avuto la certezza di essere stata violentata, a quel punto ha deciso di esporre denuncia ai Carabinieri contro Vincenzo Di Monda o se preferite ” Mago Ermes”.