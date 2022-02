Arrestato nel pomeriggio il sospettato dell’omicidio di Grumo Nevano

Grumo Nevano. Poco dopo le 18.30 di oggi, 2 febbraio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, hanno confermato la notizia dell’arresto di Elpidio D’Ambra, il trentunenne sospettato di aver ucciso Rosa Alfieri, la 23enne trovata ieri sera, senza vita, all’interno di un’abitazione a Grumo Nevano.

L’uomo è stato intercettato da una volante della polizia all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, a Napoli, dopo la segnalazione di uno dei sanitari che lo aveva riconosciuto grazie alle foto segnaletiche diffuse in rete.

Sembrerebbe che Elpidio D’Ambra abbia accusato un malore durante la fuga e nel pomeriggio si è presentato all’ospedale di via Terracina, nel quartiere flegreo.

Siccome sul corpo della ragazza non sembrano esserci segni di violenza, non sono ancora note le cause dell’omicidio, ed i Carabinieri continuano ad indagare sull’accaduto