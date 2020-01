Arrestato per la quarta volta alla Rotonda di San Nicola la Strada il senegalese D.M.N. grazie alla Sezione Falchi della Squadra Mobile

SAN NICOLA LA STRADA – Nel corso della mattinata di giovedì, 30 gennaio 2020, personale della Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, D. M. N., nato in Senegal classe 1993; lo stesso era stato arrestato altre tre volte per il medesimo reato.

L’attività di polizia giudiziaria è maturata nell’ambito delle operazioni volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti poste in essere dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta. L’attività di P.G., finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha visto la sua genesi nelle informazioni apprese sul territorio circa il fatto che l’arrestato, si dedicasse all’attività di spaccio, perpetrata in particolare tra i Comuni di Caserta e San Nicola la Strada (CE).



Dopo un breve servizio di osservazione, effettuato presso la Rotonda di San Nicola la Strada, sita lungo quel Viale Carlo III^, gli agenti della Sezione FALCHI riuscivano a rilevare l’attività di spaccio posta in essere dal D.M.N., pertanto irrompevano con le moto in dotazione all’interno dei giardinetti ivi presenti, riuscendo a bloccarlo immediatamente dopo una cessione di stupefacente. Sottoposto a perquisizione personale, all’interno della tasca anteriore destra del pantalone si rinveniva un pezzo di sostanza vegetale di colore marrone; diversamente all’interno della tasca sinistra del giubbino si rinveniva la somma di euro 35,00, suddivisa in vari tagli.



Veniva controllato anche l’acquirente, opportunamente segnalato alla competente Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 309/1990. Le successive verifiche tecniche hanno permesso di accertare che lo stupefacente rinvenuto era “hashish” per circa 6,10 gr. Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il D.M.N. è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di sabato.



Dopo questo nuovo arresto pensate davvero che D.M.N. se ne starà agli arresti domiciliari? Bisogna sradicare il “clan” che gestisce il fiorente mercato di droga nella piazza di spaccio sannicolese. Fortunatamente con l’arrivo della sezione Falchi, che con immediatezza possono irrompere nei giardini della Rotonda diventa più difficile per i “pusher” riuscire a spacciare. Il problema è che alla sezione Falchi ci vorrebbe una tale quantità di Agenti per poter assicurare una sorveglianza h24. Tuttavia, agli Agenti della Sezione Falchi va tutto il nostro ringraziamento per il loro diuturno lavoro in favore della collettività delle persone “perbene”.