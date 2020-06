Arrestato per possesso di droga ma cade l’accusa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arrestato D.M. 44enne di Riado accusato di spaccio di droga. L’uomo è stato successivamente assolto dal giudice. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, l’uomo era stato arrestato lo scorso gennaio ed era stato trovato dalle forze dell’ordine in possesso di circa 64 grammi di marijuana. L’udienza, fissata per marzo, è stata rinviata a causa dell’emergenza COVID-19. Solo pochi giorni fa, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la difesa dell’imputato, affermando che la marijuana era per uso personale. Sfortunatamente a causa dell’accaduto, D.M. ha perso il lavoro in quanto a causa della vicenda il suo datore di lavoro l’ha licenziato.