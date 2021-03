Arrestato per spaccio di droga a Mondragone

MONDRAGONE – Dovrebbe avvenire in questi giorni il processo per direttissima nei confronti di un 40enne, arrestato pochi giorni fa a Mondragone per spaccio di droga. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, il venerdì della settimana scorsa, l’uomo è stato colto in flagrante mentre spacciava la droga. L’uomo, sorpreso, ha tentato la fuga ma è stato immediatamente fermato. Gli agenti lo hanno perquisito ritrovando, e sottoponendo a sequestro, 6 involucri in carta argentata contenenti circa 2 grammi di hashish.

Attualmente il 40enne è ai domiciliari