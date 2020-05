Arrestato per spaccio di droga: sequestrati 60milaeuro

I carabinieri della Stazione di Mondragone (CE), in via Fellini , hanno arrestato ,per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M. M., cl. 1967. I Militari dell’Arma, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, eseguita a carico dell’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato gr. 92 di hashish, 7 piante di marijuana, gr. 5 di marijuana, già confezionata in un involucro termosaldato, e € 60.00 in contanti, quale provento citata attività illecita.

M.M. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.