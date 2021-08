Arresti nel casertano per contrabbando

COMUNICATO STAMPA

La Guardia di Finanza di Marcianise ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti delle persone di

– TOKARIUK ANTON , (09.09.1990) domiciliato in Caserta

, (09.09.1990) domiciliato in Caserta – TYSHYK MYKOLA, (18.08.1990) residente in Santa Maria Capua Vetere

entrambi di origine ucraina, ritenuti responsabili del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e falso in atto pubblico.

L’adozione della misura cautelare reale e intervenuta a seguito delle indagini, svolte dalla Guardia di Finanza e dirette da questa procura. della Repubblica, con cui sono ricostruite le condotte criminose poste in essere dagli indagati, attuate nei Comuni di Caserta, Marcianise, Maddaloni e aree limitrofe, gravemente indiziate di illecita introduzione, detenzione e vendita di sigarette di contrabbando, per lo più “cheap white” (tabacchi fabbricati legittimamente nei Paesi di provenienza ma non in possesso degli standard di sicurezza minimi per la commercializzazione nell’ Unione Europea).

È stata ricostruita una rotta commerciale proveniente dall’Est-Europa attraverso cui i responsabili importavano le sigarette in Italia immettendole sul mercato interno. Il meccanismo prevedeva una fittizia society russa incaricata di spedire in Italia i tabacchi, frazionando strumentalmente i carichi per ridurre al minimo le eventuali perdite legate a potenziali sequestri delle Forze di Polizia. La merce era scortata da una falsa dichiarazione doganale in cui veniva attestata l’importazione di “filtri per depuratori”. Gli indagati si occupavano in prima persona del ritiro della merce e del suo sdoganamento e poi la consegnavano ai vari rivenditori “al dettaglio”, attivi nel territorio casertano.

Le indagini hanno ricostruito una rete composta da una plurality di soggetti, indagati anch’essi, che, unitamente ai tre attinti oggi da misura cautelare, hanno movimentato circa 1,5 tonnellate di sigarette di contrabbando. Tra questi, n. 7 sono, inoltre, risultati indebitamente percettori del Reddito di Cittadinanza.