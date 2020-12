ARRESTI NELLA TERRA DEI FUOCHI

Caserta – I carabinieri hanno sorpreso e arrestato due agricoltori che stavano bruciando rifiuti speciali nella loro azienda agricola di Succivo (Caserta), piena Terra dei Fuochi; i due sono stati anche processati con rito direttissimo e condannati per il reato di combustione illecita di rifiuti a due anni di reclusione con sospensione della pena, subordinata però al ripristino dello stato dei luoghi. I militari della Compagnia di Marcianise sono intervenuti dopo aver notato una densa nube di fumo nero provenire da un terreno; giunti sul posto, hanno sorpreso i titolari dell’azienda, di 35 e 39 anni, intenti a bruciare plastiche, cassette di legno e materiale di scarto derivante dall’attività agricola per un volume di circa 2 metri cubi. E’ così scattato l’arresto per combustione illecita di rifiuti e il processo per direttissima.