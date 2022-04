Arresto della domenica delle Palme. Brillante operazione della Polizia di Stato

Maddaloni – Nella serata di ieri, domenica 10 aprile, sulla strada che congiunge Maddaloni con Cancello Scalo sono state avvistate auto della Polizia di Stato. Secondo informazioni raccolte gli uomini della Polizia, coordinati dal’ispettore Tagliafierro hanno rintracciato in una casa diroccata nelle campagne adiacenti alla strada un cittadino extracomunitario. L’uomo era ricercato perché condannato per reati commessi. Per lui ieri è scattata l’ordinanza di arresto definitivo e grazie agli uomini del Commissariato di Maddaloni sono scattate le manette.