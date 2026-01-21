Arresto di un minorenne per detenzione di stupefacenti

Una notte apparentemente tranquilla si è trasformata in pochi istanti in un’operazione ad alta tensione nel cuore di San Nicola la Strada, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta erano impegnati in un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Erano circa le 23:10 quando, transitando nei pressi di piazza Municipio, i militari dell’Arma hanno notato dallo specchietto retrovisore un giovane che, alla vista dell’auto di servizio, ha mostrato un comportamento improvvisamente sospetto, tentando di sottrarsi all’attenzione rifugiandosi nel parcheggio di una farmacia della zona.

Insospettiti, i Carabinieri hanno percorso alcune vie limitrofe per ritornare in pochi minuti sul posto. Qui, il giovane si trovava ancora nell’area di sosta. Alla discesa di uno dei militari per procedere all’identificazione, il ragazzo – compreso di essere stato individuato – si è dato a una repentina fuga a piedi, dando il via a un inseguimento che si è protratto tra le strade del centro cittadino.

La corsa è proseguita tra piazza Municipio e via Santa Croce, fino a quando il fuggitivo si è infilato in un vicoletto, scavalcando un alto cancello e tentando di nascondersi all’interno di un parco condominiale. Durante la fuga, il giovane ha lanciato alcuni involucri, poi recuperati dai militari. Pochi istanti dopo, l’inseguimento si è concluso con il blocco del soggetto nei garage del condominio.

Gli involucri recuperati si sono rivelati contenere panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish. La successiva perquisizione personale ha confermato i sospetti: il 17enne custodiva addosso un ulteriore panetto della stessa sostanza. Gli accertamenti successivi, effettuati presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Caserta, hanno consentito di stabilire che la quantità complessiva sequestrata ammontava a circa 413 grammi di hashish, suddivisa in più panetti.

Alla luce degli elementi raccolti e della condotta tenuta dal giovane – che durante la fuga ha messo a rischio la propria incolumità, quella dei militari e dei passanti – i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Trattandosi di un minorenne, sono state immediatamente attivate le procedure previste dalla legge: i genitori sono stati informati e l’Autorità Giudiziaria minorile è stata tempestivamente avvisata. Su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, il giovane è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza Minori di Napoli – Colli Aminei, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dall’Arma dei Carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle aree urbane frequentate da famiglie e giovani, tutelando la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.