Arresto per spaccio di droga

E’ successo nel beneventano un uomo è stato fermato e sorpreso da una volante dei carabinieri, con dieci grammi di eroina.

L’uomo a bordo di quella che era la propria autovettura, con a bordo appunto della sostanza stupefacente tra Telese Terme e Cerreto Sannita. Il fermato dunque dopo una perquisizione, per quel che concerne l’autovettura è stato colto in flagrante. L’uomo, quindi, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Benevento, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.