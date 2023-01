Arresto Vicepresidente della Provincia. Santillo ( m5s) : Abbiamo bisogno di una classe dirigente che operi in assoluta legalita’

Roma, 12 gennaio 2023. “Il territorio della provincia di Caserta ha bisogno di una classe dirigente che operi nell’assoluta legalità e trasparenza, su questo da sempre si batte il Movimento 5 Stelle. Sull’arresto del Vicepresidente della Provincia non possiamo che confidare nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, che ancora una volta dimostrano l’alto livello di attenzione dello Stato sul nostro territorio.” Lo ha dichiarato il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Agostino Santillo, in merito alla arresto del Vicepresidente della Provincia di Caserta Pasquale Crisci, accusato di reati come estorsione e corruzione aggravati dall’utilizzo del c.d. “metodo mafioso”.