Arriva a Maddaloni il portale del contribuente

Comunicato Stampa.

Il Comune di Maddaloni presto avrà il portare del contribuente. Ad annunciarlo è l’assessore alle finanze e ai tributi Luigi Bove nonché vice sindaco. Infatti con determina determina n 793 del 12/10/2021 a firma del Responsabile dell’ Ufficio Tributi è stato approvato “ l’acquisto della piattaforma web servizi online tributari Next per il cassetto fiscale del cittadino. L’ Assessore Bove spiega “ questo strumento di digitalizzazione , nel campo dei tributi , ha l’obiettivo di velocizzare le pratiche e soprattutto consente ai cittadini in generale e ai professionisti in particolare l’utilizzo di molti servizi innovativi senza doversi recare foscamente presso gli uffici comunali”. È chiaro che la determina giunge dopo degli indirizzi amministrativi dati dal Sindaco Andrea De Filippo e dall’assessore al ramo. Tra i principali servizi che la piattaforma offrirà ci saranno : visualizzazione dei dati catastali relativi ai propri immobili ; il calcolo dell’ importo esatto dei tributi dovuti ; la stampa dei modelli di pagamenti precompilati ( F24, PagoPa etc); il pagamento online di tutti i tributi : la visualizzazione dello storico dei versamenti effettuati : l’eventuale dichiarazione di variazione in caso di discordanza dei dati rispetto alla reale situazione possessoria; il calcolo e il pagamento del ravvedimento operoso in caso di ritardo o errati versamenti; la prenotazione di un appuntamento presso lo sportello comunale ( compatibilmente con le norme anti Covid ).Dopo l’approvazione e la pubblicazione della determina ora bisognerà effettuare solo le procedure tecniche necessarie e poi sarà attivo il “cassetto fiscale” del cittadino . Bove chiosa “è un altro tassello oer avvicinare il comune al cittadino e fornirgli servizi adeguati e efficienti. Ora c’è solo da attendere qualche settimana prima della concreta attivazione “.

