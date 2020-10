Arriva al “Pinto” la sorpresa Turris

Domani andrà di scena allo stadio “Pinto” la sfida tra Casertana e Turris, valevole per ottava giornata del girone c di serie c.

Per i falchetti sarà un ritorno a casa, dato che l’inizio di stagione è stato giocato ad Avellino, per dare il tempo alla ditta incaricata dalla Casertana di terminare i lavori al manto erboso del “Pinto”.

Come avversario, la Casertana avrà una squadra che ha cominciato bene questo campionato, la squadra di mister Fabbiano, che però è sembrata un po’ stanca, tanto da realizzare appena due punti sui nove disponibili.

Per i falchetti si cerca la prima vittoria stagionale sia per dare sollevare un po’ il morale, che per uscire dalla zona playout.