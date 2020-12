Arriva al “Pinto” un Monopoli deluso

Toccherà giocare il posticipo del girone c a Casertana e Monopoli. La squadra rossoblù arriva dopo la brutta sconfitta contro la Vibonese. Morale basso anche in casa pugliese, il Monopoli infatti nelle ultime giornate non è andato benissimo, l’ultima gara vinta è stata quella del 22 novembre contro la Vibonese.

Dovrebbe tornare tra i titolari Castaldo, (che contro la Vibonese è partito dalla panchina) anche per preservarlo,visto che da poco è tornato. Ci saranno anche due assenze molto pesanti, Carillo espulso nella gara di mercoledì e Bordin ,che ha accumulato la quinta ammonizione e dovrà di conseguenza saltare la gara di lunedì sera. Vedremo se finalmente i falchetti riusciranno a tornare alla vittoria, che manca ormai a Caserta dalla passata stagione.

Risultati: Paganese-Bari 5/12, Foggia-Palermo 6/12, Potenza-Viterbese 6/12, Ternana-Bisceglie 6/12, Catania-Cavese 6/12, Teramo-Vibonese 6/12, Catanzaro-Turris 6/12, Virtus Francavilla-Avellino 6/12, Casertana-Monopoli 7/12.

