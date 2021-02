Arriva ‘Burian’ week end all’insegna del gelo

In arrivo un’ondata di gelo siberiano in quello che sarà il week end prossimo di San Valentino, ma cerchiamo di capire cosa accadrà esattamente.

Sarà un weekend con temperature polari, con bruschi abbassamenti della colonnina di mercurio che registrerà fino a 15 gradi in meno. Sabato il ciclone di aria fredda ribattezzato ‘Burian’ attraverserà un po’ tutta la nostra penisola e spazzerà l’Italia da Nord a Sud. Un vortice ciclonico in azione sul basso Mar Tirreno, alimentato dai venti gelidi, creerà le condizioni necessarie per nevicate fin su coste e pianure di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania (fiocchi scenderanno a Napoli e Salerno) e Basilicata, a 2-300 metri in Calabria e 5-600 metri in Sicilia. Neve anche in Umbria e sul Lazio a quote collinari. Sul resto delle regioni il clima sarà gelido, sferzato da venti taglienti che manterranno le temperature massime prossime allo zero.

Nella giornata di domenica, invece a San Valentino sarà sferzato da venti freddi che continueranno a soffiare anche nella giornata di domenica 14 febbraio. Con l’Italia spaccata in due: al Centro-Nord il tempo sarà ampiamente soleggiato, mentre al Sud potranno esserci ancora improvvisi fenomeni nevosi fino in pianura. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione su tutte le regioni e andranno sotto la media del periodo di 12-16 gradi circa.

Secondo la Protezione civile “l’ingresso di una perturbazione associata alla irruzione di aria fredda da nord-est porterà un peggioramento con precipitazioni nevose in mattinata sui rilievi centro-occidentali, in estensione nel pomeriggio-sera su tutta la regione. Le precipitazioni, a carattere debole, saranno nevose fino alla pianura sul settore emiliano mentre in Romagna la quota neve sarà intorno ai 300 metri, in abbassamento fino alla pianura nella serata”. I quantitativi sono previsti “attorno a 5-10 cm tra pianura e collina e tra 15-20 cm sulle aree montane”. Le aree litoranee ed il ferrarese potranno essere interessati da fenomeni di acqua mista a neve, o brevi nevicate, senza accumuli significativi al suolo.

Per quanto riguarda le temperature, secondo Arpae cominceranno a calare in modo molto significativo già da venerdì (minime fra 0 e 3 gradi, massime fra 3 e 6) e scenderanno ulteriormente sabato (minime fra -3 e 0, massime fra 1 e 3 gradi).