Arriva in Campania la Corsa del Ricordo, domenica 7 luglio appuntamento ad Aversa

VERSA – Nel suo itinerario da nord a sud per l’Italia la Corsa del Ricordo approda anche in Campania, altra regione che fu meta dell’esodo Giuliano Dalmata. Domenica 7 luglio la manifestazione organizzata da Asi e da ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) approda ad Aversa, città dove le vicende post-belliche, che coinvolsero tanti nostri connazionali, fu dolorosamente vissuta. La città normanna fu infatti sede di uno dei 109 campi profughi disseminati nello Stivale.

I discendenti di coloro che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, furono ospitati in città ci vivono ancora, tenendo viva la memoria dei loro antenati istriani, fiumani e dalmati cacciati o costretti alla fuga dalla loro terra di origine. Per ricordare quei tragici momenti storici nello scorso mese di febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, è stata realizzata presso il Liceo Cirillo una mostra a tema che fatto da cassa di risonanza e di conoscenza su fatti che ancora non sono completamente noti a tutti.

L’organizzazione della 1^ edizione della Corsa del Ricordo di Aversa è affidata all’ASD Asi Polisportiva Bellona insieme al Comitato Regionale Asi della Campania ed al Comitato Provinciale Asi di Caserta con il patrocinio della Città di Aversa, della Provincia di Caserta e della Regione Campania. La gara, competitiva di 10,300 km, è inserita nel calendario Regionale Fidal.

Si correrà all’interno del Parco Savino Pozzi, il più grande polmone verde della città, un’area attrezzata di oltre 22.000 metri quadri, che ha un valore particolarmente significativo perché sorge proprio dove erano poste le baracche che ospitavano i profughi, demolite soltanto nel 1990, in occasione della visita in città di Papa Giovanni Paolo II.

La partenza della Corsa del Ricordo è prevista per le 8.30 mentre il ritrovo di giurie e concorrenti è fissato per le 7.00.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni prevedono un tetto massimo di 500 atleti e chiuderanno entro le ore 12.00 di Giovedì 4 luglio o al raggiungimento dei 500 iscritti. Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa società.

La quota di iscrizione è di 10 €.

Le buste con i numeri ed i chip verranno consegnate la mattina della gara a partire dalle ore 7:00 e comunque non oltre le ore 08.00 o il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Sarà possibile iscriversi online sul portale ENDU (https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo-aversa/) con pagamento con carta di credito o bonifico bancario utilizzando le coordinate messe a disposizione al termine della procedura di iscrizione. Sarà possibile anche iscriversi offline, per dettagli e informazioni è possibile contattare il 338.8416182