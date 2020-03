ARRIVA L’ESERCITO PER CONTROLLARE CHI NON RISPETTA LE NORME RESTRITTIVE.

DI DINO MANZO

Capua.Mentre ieri, venerdi’ 20 marzo, è stato l’ultimo giorno della stagione invernale ,per il Corona virus ,purtroppo stando ai dati a livello nazionale ,risulta essere il primo dei famosi 7 giorni nei quali si dovrebbe raggiungere il picco massimo della diffusione dell’epidemia .

Vorremo tanto essere smentiti, ma i dati trasmessi dai tg che sono simili ad un vero bollettino di guerra, ci portano a riflettere intensamente su questa terribile sventura che si è abbattuta sull’intero territorio mondiale ponendoci al primo posto con circa quarantamila contagi, di cui circa ventimila in isolamento ,oltre quattromila decessi di cui 627 in un solo giorno che risulta essere un vero e proprio record.

.Il dato confortevole potrebbe Essere quello dei guariti Che superano i cinquemila .Negli ospedali interi staf medici lottano contro il tempo per salvare vite umane .

il racconto di una donna che ha perso il papa’ senza potergli dare l’ultimo saluto e senza poter abbracciare i propri congiunti, ci ha particolarmente commossi .Intanto è stato dato l’ok per l’utilizzo dell’esercito in supporto alle forze dell’ordine già operanti dall’inizio di questa maledetta epidemia ,che non lascia sperare in una soluzione a breve tempo. A tal proposito abbiamo sentito il parere di alcuni autorevoli esponenti nel mondo scientifico sanitario i quali quasi all’unanimità raccomandano ai politici ,in modo particolare quelli non al governo di smetterla di litigare ed evitare di parlare tanto ed inutilmente ,ma unire tutte le forze per meglio combattere questo nemico invisibile .

Chiudiamo questo scritto con una nostra riflessione .Ma è mai possibile che si è dovuto ricorrere al supporto dell’esercito per controllare quelle persone cocciute che incurante del mortale pericolo continuano a non rispettare le norme emanate dal governo.?Il comportamento di queste persone è intollerabile a tal punto di indurre il governatore della Campania di poter avvalersi della benemerito munita di lanciafiamme .Ascoltate il nostro ennesimo appello.RESTATE A CASA USCITE SOLO IN CASI ESTREMI.