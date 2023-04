ARRIVA SCOOP IL CORSO DI GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA

Si chiama Scoop (Social comunity and organization of public opinion) il nuovo corso che unisce gli elementi fondamentali del giornalismo all’utilizzo dei social media. Dieci lezioni per imparare le pratiche del giornalismo usando anche i diversi mezzi di comunicazione come Instagram, Facebook e Tik Tok con esercitazioni pratiche, interviste e pubblicazione. Scoop è dedicato ai ragazzi dai 18 in su che desiderano avvicinarsi alla figura professionale attraverso la stesura di articoli per un giornale cartaceo e online; osservare da vicino chi lavora nel servizio delle informazioni, per ottenere il massimo risultato dall’utilizzo delle piattaforme social, nonché conoscere la figura del copywriter

Il corso è diretto dalla giornalista de Il Mattino Dalia Coronato con la collaborazione della testata online Belvedere News e si terrà presso il Centro Studi Diderot in via Umberto I n.5, Aversa.

Dalia Coronato collabora con la redazione de Il Mattino di Caserta e di Napoli dal 2020; dopo la laurea in giurisprudenza segue un master in marketing e social media e scrive di cronaca bianca, cultura e spettacolo. Ha collaborato con il Corriere della Sera di Milano e dal 2021 ha una rubrica di video-interviste per Ilmattino.it lavorando come ufficio stampa e social media manager nel mondo del cinema, del teatro e della danza.

Al completamento della formazione si rilascia un certificato di merito e partecipazione del Centro Studi Diderot e segue il tirocinio per diventare giornalista pubblicista così come previsto dalla legge n.69 1963 presso la redazione Belvederenews.net. Per ulteriori info scrivere anche via whatsapp al numero 392 134 3399.