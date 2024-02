Arrivano 5 milioni di finanziamenti per il mercato ortofrutticolo

Maddaloni – E’ di questi giorni la notizia ricevuta da INVITALIA che il Comune di Maddaloni è stato inserito tra quelli finanziati per un progetto di ammodernamento del Mercato Ortofrutticolo per un importo pari a circa 5 milioni di euro.

Si tratta di un evento di importanza straordinaria,che consentirà ad uno degli insediamenti economici più importanti della comunità di recuperare ogni deficit strutturale e funzionale. Conseguentemente , gli operatori commerciali potranno usufruire di una struttura tecnologicamente all’avanguardia e potranno ampliare la propria offerta sia in termini economici che occupazionali, con consistenti benefici per l’intera comunità cittadina.

Un ringraziamento particolare va all’assessore Gennaro Cioffi, che è stato artefice e propulsore dell’iniziativa nel periodo in cui ha retto l’assessorato alle attività produttive. Un ulteriore ringraziamento a tutti coloro che attualmente stanno gestendo la vicenda per portarla a compimento, attraverso la predisposizione degli atti che serviranno per l’affidamento dei lavori e in particolar modo all’assessore Antonio De Rosa, attuale responsabile delle attività produttive, a Nicola Corbo, titolare dell’assessorato ai Lavori Pubblici, e all’ingegnere Stefano Piscopo, dirigente del Suap.

Viene incrementata in questo modo la quota, già di per sé rilevante, di fondi assegnati al Comune di Maddaloni nell’ambito del Pnrr, a testimonianza del fatto che la bontà delle proposte si afferma quando è genuina. Continua la strategia tesa ad affrontare in maniera complessiva e definitiva le questioni maggiormente legate ai temi dello sviluppo, nell’ottica dell’affermazione di una visione globale ed armonica della città.