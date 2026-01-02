Arrivano i pompieri e la Befana per la comunità di Santa Sofia

Maddaloni (CE) – La comunità di Santa Sofia, dopo lo straordinario successo avuto con “Il paradiso delle zucche”di questo autunno, apre l’anno con una nuova entusiasmante iniziativa pensata per i bambini, ma che appassionerà, ne siamo certi, anche genitori e nonni.

“Pompieropoli ed Epifania”, saranno due giornate di festa, formazione e condivisione per unire divertimento, valori educativi e solidarietà.

In collaborazione con la diocesi di Caserta, lunedì 5 gennaio 2026, il grande spazio adiacente alla parrocchia di Santa Sofia si trasformerà in POMPIEROPOLI. La domenica mattina, con un piccolo contributo libero, che sarà destinato in beneficienza, le bambine e i bambini, potranno compiere un percorso per diplomarsi piccoli vigili del fuoco. Un modo originale ed altamente educativo per avvicinare i più piccoli a questo lavoro affascinante, rischioso e pieno di responsabilità. E dopo il percorso, popcorn e zucchero filato assicurato.

La festa prosegue martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania. Dopo le Sante Messe alle ore 8.30 e 10.00, arriverà, attesissima, la nonnina più amata, la Befana. La Befana atterrerà con la sua scopa e il suo sacco stracolmo di calze in via Cancello alle ore 11.00, per distribuire dolcezza a tutti i bambini presenti.

Un’iniziativa che, ancora una volta, valorizza il senso di comunità e l’attivismo di questo quartiere di Maddaloni, con grande attenzione per i più piccoli e il desiderio di vivere le festività come occasione di incontro. La Parrocchia di Santa Sofia, grazie a don Antonio e a tutti i suoi collaboratori, conferma così il suo impegno a proporre momenti aperti a tutti, capaci di unire fede, educazione e socialità.