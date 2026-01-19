Arrivano i taxi in città. Oggi la prima licenza

La prima licenza NCC a Maddaloni: un nuovo capitolo per il trasporto locale

Oggi é un giorno da segnare per la città di Maddaloni. Infatti è stata rilasciata la prima licenza NCC (Noleggio Con Conducente).

Questo evento segna un cambiamento nel settore del trasporto locale.

La licenza NCC è un’autorizzazione che consente di svolgere servizi di trasporto privato su prenotazione, differenziandosi dal servizio taxi tradizionale. Gli autisti NCC devono possedere specifici requisiti, tra cui la patente B da almeno 3 anni e l’età minima di 21 anni.

La licenza NCC è rilasciata dalle amministrazioni comunali attraverso un bando di pubblico concorso e ha una durata illimitata, salvo revoca anticipata. Si rinnova annualmente.

“La prima licenza NCC a Maddaloni rappresenta un’opportunità per gli autisti locali di offrire un servizio di trasporto di alta qualità e personalizzato ai cittadini e ai turisti. Speriamo che questo nuovo capitolo nel trasporto locale di Maddaloni possa contribuire a migliorare la mobilità e la qualità della vita dei suoi abitanti.” ha dichiarato Stefano Piscopo dirigente dell’ Area 2 SUAP del comune di Maddaloni.