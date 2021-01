Arrivate in Campania nuove dosi dei vaccini contro il coronavirus

Campania, Sono arrivate altre dosi dei vaccini contro la covid 19 presso la Regione Campania, che potrebbe pertanto continuare la campagna vaccinale

È arrivato oggi in Campania il secondo carico del vaccino anticoronavirus. Questa mattina infatti 34.000 nuove dosi sono atterrate all’aeroporto di Napoli di Capodichino e sono state immediatamente trasportate in tutte le 27 strutture regionali.

In questo periodo, dopo la pausa di ieri e oggi, dovuta alla fine delle prime scorte, la campagna di ovaccinazione potrà riprendere senza problemi.

Intanto, grazie ad un accordo tra la Regione Campania, i direttori dell’Asl, e l’Ordine dei Medici e delle professioni sanitarie, potranno vaccinarsi anche medici e infermieri in pensione. I nominativi verranno comunicati dagli ordini professionali direttamente alle Asl.