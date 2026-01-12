Art.&T.E.C.A.: dal 12 gennaio al via i percorsi di orientamento e mentoring

Entrano nel vivo le attività del progetto Art.&T.E.C.A. – Arti e Talenti in Erba in una Comunità Accogliente, programma biennale di contrasto alla povertà educativa rivolto agli adolescenti del territorio: da lunedì 12 gennaio 2026 prendono avvio i Percorsi di Orientamento e Mentoring, ospitati presso la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni (CE).

L’iniziativa coinvolge 211 ragazzi tra 11 e 17 anni e mette al centro la costruzione di un progetto formativo e personale consapevole, valorizzando attitudini, passioni e competenze spesso non ancora emerse. Particolare attenzione è riservata all’inclusione: tra i beneficiari sono previsti 10 ragazzi nello spettro autistico seguiti con accompagnamento dedicato grazie al coinvolgimento dell’APS Il Pulmino Sognatore.

Orientamento: ascolto, consapevolezza, scelte informate

Il percorso di orientamento è pensato come un processo di consulenza e supporto che aiuta ciascun beneficiario a far emergere i diversi aspetti della propria personalità e il proprio punto di vista su di sé, fino a individuare la direzione più adatta nel passaggio all’età adulta.

In questa fase l’orientatore alterna informazioni pratiche e attività di counseling, utili nei momenti di transizione e nelle scelte legate a istruzione, formazione e futuro professionale. Questa parte del percorso avrà una durata di 60 ore, in cui l’orientatore dedicato sarà aiutato dal supporto dell’équipe.

Mentoring: una relazione educativa che valorizza le differenze

Il mentoring si configura come una relazione di apprendimento fondata su fiducia reciproca, ascolto ed empatia, nella quale competenze, esperienze e modelli di ruolo vengono condivisi in modo bidirezionale. È una partnership inclusiva che valorizza le differenze e sostiene i ragazzi nell’acquisizione di nuovi contenuti e nella definizione di obiettivi concreti.

Il mentoring avrà una durata di 260 ore complessive in cui, oltre all’orientatore, le risorse umane coinvolte saranno 4 Mentor e 3 Tutor.

Un’attività “propedeutica” ai laboratori del progetto

Le fasi di orientamento e mentoring sono curate dall’ente capofila del progetto, Exarco scs Onlus, e dai partner “APS il Pulmino Sognatore” e Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo”. Questi percorsi rappresentano una fase propedeutica ai laboratori del progetto, perché aiutano ciascun ragazzo a riconoscere inclinazioni, interessi e potenzialità, così da scegliere con maggiore consapevolezza il percorso più adatto. Nei mesi successivi, infatti, Art.&T.E.C.A. propone laboratori artigianali dedicati alla cartapesta e all’antico mestiere maddalonese dell’“impaglia seggie” (per riscoprire tradizioni locali e saperi manuali), laboratori multimediali con l’uso di software professionali, oltre a un laboratorio teatrale che lavora su espressione di sé, emozioni e relazione nel gruppo fino alla realizzazione di spettacoli e monologhi; il percorso si arricchisce inoltre degli Eventi di creative community, piccoli workshop di progettazione partecipata e rigenerazione urbana pensati per rafforzare senso di appartenenza e protagonismo giovanile.

Una rete educativa per il territorio

Art.&T.E.C.A. – Arti e Talenti in Erba in una Comunità Accogliente è un programma biennale (24 mesi) di contrasto alla povertà educativa rivolto a 130 adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, con attenzione dedicata anche a 10 ragazzi nello spettro autistico, attraverso un percorso integrato tra arti, mestieri, tecnologia e teatro. Il progetto si è avviato pubblicamente con la conferenza stampa del 16 ottobre presso la Sala Chollet del Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni, registrando un interesse superiore alle attese con 211 iscrizioni già pervenute. Capofila è Exarco scs Onlus e il partenariato comprende Ambito Territoriale Sociale C02, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo”, Pro Loco “San Michele”, Il Pulmino Sognatore, Carnevale Maddalonese e Neaform srl. Art.&T.E.C.A. è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nell’ambito PNRR M5C3I3 – annualità 2024.