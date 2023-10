Arte-C ULTURA – TERRITORIO Respiro Cosmico delle espressioni Linguaggi dell’Arte a confronto

Promossa dall’Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo, si svolgerà una kermesse Artistico-Letteraria di consistente spessore culturale, nell’imponente scenario storico della Rocca dei Rettori di Benevento.

La città millenaria dalle antichissime origini, nell’incanto medioevale del suo atavico Castellum Aquae in età romana e “Castello di Manfredi” nel medioevo, ospiterà una tre giorni di incontri, per un progetto all’insegna della conoscenza, del sapere che dà luce di libertà, al di là della casualità e della contingenza.

Il senso dell’evento nasce dalla volontà condivisa di vivere un momento di confronto tra i linguaggi della comunicazione, per dar vita alla celebrazione dell’ottobre degli Artisti.

Sulle orme di testimonianze della nostra storia, a cura e a difesa dell’ambiente, una nuova dialettica culturale di ampio respiro aprirà il varco alla promozione di un più intensivo rapporto nel binomio “cultura-turismo sostenibile”.

In apertura di programma, presentazione del libro “Cuore di Donna nel borgo antico”, incontro con l’Autore Preside Prof. Michele Ruggiano, già Presidente di Italia Nostra e Direttore del Centro Studi del Sannio.

Seguirà una interessante rassegna di Arte visiva contemporanea “dai luoghi del cuore”, visioni in poetica armonia.

L’immersione nella rassegna, attraversandone i percorsi, consentirà l’ascolto di profili estetici, stralci poetici e musicali.

Sorprendente l’ampia partecipazione degli Artisti che si racconteranno con l’incontro di giornalisti e tv: Agnese Violetta, Andrea Iannotta, Anna De Rosa, Anna Zulla Cirardiello, Antonia Vallifuoco, Antonio Altieri, Antonio Costanzo, Arty Ruggiero, Assunta Iannotta, Assunta Tammaro, Brunella Patitucci, Carmela Infante, Carmela Visone, Ciro Adrian Ciavolino, Cristina Flaviano, Daniela Capuano, Domizio Cassella, Elena Girardi Colizza, Enza La Croce, Enza Voglio, Francesco De Angelis, Giovanna Giordano, Gilda Bellomunno, Giuliana Pellacani, Giuseppe Caputo, Italo Esposto, Iula Carcieri, Kseniya Pashchenko, Laura Polise, Leonilda Fappiano, Letizia Caiazzo, Luigi Rigillo, Maria Comparone, Massimo Pozza, Michele Maresca, Oana Gurguta Mariana, Paola Paesano, Pio Volpe, Rosa Arbolino, Rosanna Di Carlo, Renato Renza,

Rosalia Vigliotti, Saverio Maietta, Stefania Guiotta, Teresa De Ninno, Vincenzo Piatto, Vittorio Cimino.

Scultori:

Michele Mazzone.

Fotografi: Paolo Lizzi Marco Thomas

Clementina Vasturzo Poeti:

Giovanna Santangelo Assunta Iannotta Domenico Truocchio Giorgio Bruno Andreato Marianna Cossentino

Tutto si concluderà il giorno 30 ottobre p.v. con il finissage e il brindisi di saluto. Anna De Core