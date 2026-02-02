Arte e letteratura. Il “Don Gnocchi” fa incetta di premi al concorso “L’abete si veste d’amore”

Le studentesse e gli studenti del “Don Gnocchi” premiati alla manifestazione artistica di Maddaloni “L’Abete si veste d’Amore”.

Serata di premiazione per il Liceo don Gnocchi alla cerimonia del Concorso artistico “L’Abete si veste d’Amore”, promosso dalla poetessa Giovanna Santangelo e patrocinato dal Comune di Maddaloni.

La manifestazione ha visto ampia partecipazione da parte delle scuole, dando notevole spazio alla lettura dei componimenti letterari, alla valorizzazione delle opere scultoree e pittoriche presentate dai giovani partecipanti e alla visione delle fotografie in gara.

Il Liceo ” Don Gnocchi” ha presentato, con il tramite della referente interna per il progetto, la professoressa Flavia Castaldo, opere letterarie ed artistiche, recensite positivamente dalla giuria di respiro nazionale ed elogiate non solo per il loro valore oggettivo, ma anche per la profondità, l’originalità e la creatività.

La studentessa Alessandra Ruotolo, frequentante la classe IV A dell’indirizzo scienze umane, si è qualificata al 1° posto nella categoria letteraria con un racconto fantastico sul tema dell’autismo; nella stessa categoria si sono distinte particolarmente le studentesse Mariapia Di Siena, Ines Rocco e Nadia Tedesco della classe IV A dell’indirizzo scienze umane, che, sotto la guida della professoressa Flavia Castaldo, hanno ottenuto menzioni speciali per l’originalità dei loro racconti. Per la categoria opere teatrali, la studentessa Serena Mucci, frequentante la classe VA dell’indirizzo scienze umane, è stata premiata con il 1° posto grazie ad un monologo elogiato dalla giuria per la profondità psicologia e la carica emotiva.

Per la sezione dedicata alla fotografia ci sono stati importanti riconoscimenti per gli studenti dell’indirizzo artistico del Don Gnocchi, guidati dal professore Antonio Capuano: Giovanni Ianniello (1° classificato), Elisabetta Pellegrino (2° classificato), Erika Mormile (3° classificato) e le menzioni speciali a Stefania Arcari, Anna Frese, Emanuela Iorio, Grazia Picozzi, Michelina Basilicata, Michele Grauso, Vincenza De Lucia.

Per la sezione scultura, i professori Antonio Capuano ed Antonello Filosa hanno guidato gli studenti vincitori della categoria e quelli insigniti con menzioni speciali: Fabio Pollastro, Ilenia Piscitelli, Valentina Pascarella, Miriam Carangelo, Angela Bove.

Menzione speciale anche per lo studente Riccardo Iannello, che, con la sua poesia “L’autismo”, ha saputo toccare i giurati per la sensibilità e l’emozionante testimonianza di come la poesia possa essere inclusiva oltre qualsiasi limite, perché libera espressione dell’animo.

La preside Annamaria Lettieri, invitata sul palco per ritirare il premio conferito al liceo don Gnocchi per l’originalità di tutte le opere presentate, si è detta soddisfatta dell’iniziativa che ha rappresentato un’opportunità di potenziamento per le studentesse e gli studenti più meritevoli ed un incentivo ulteriore per i giovani ad impegnarsi nel coltivare i propri talenti, in un clima di collaborazione, solidarietà ed inclusione.