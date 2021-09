Arte, sport e yoga nel Piano Estate del’I.C. “Settembrini”. Le foto

Maddaloni (CE) – È partita il 3 settembre è proseguirà fino al 14 settembre la SECONDA FASE del Piano estate dell’ IC SETTEMBRINI di via BRECCIAME. Dopo il successo di giugno -luglio , le famiglie hanno aderito in gran numero anche alle attività di settembre che questa volta coinvolgono non solo la Scuola primaria ma anche gli alunni della scuola secondaria . Le sorprese più belle sono le uscite sul territorio, alla scoperta delle bellezze maddalonesi, il corso di yoga, il corso di management e motivazione , lo sport di squadra e i laboratori scientifici , artistici e letterari

Un piano che conta numerose collaborazioni, tra cui le società sportive ed il Museo Archeologico di Calatia, e che si pone proprio come “ponte per un nuovo inizio”, per citare la bella definizione che ne ha dato il ministro Bianchi . Soddisfatta la Dirigente Tiziana D’Errico, per l’interesse e la gioia che animano la scuola, per la partecipazione degli alunni di TUTTI I PLESSI scolastici, resa possibile da un efficiente servizio di trasporto , a carico della scuola , soprattutto per gli alunni di VIA CANCELLO. Graditissima la mensa, finanziata con i fondi PON , come i 4 piani #educazioneallimprenditorialita #competenze2 #ascuoladestate #fabbricadellafantasia messi in campo contemporaneamente, per soddisfare tutte le richieste .