Artedonna e Meritocrazia Italia presentano “Campania Felix”

Mercoledì 14 dicembre 2022 ad Aversa presso il bar pasticceria La Nuit, alle ore 18:30 si terrà la presentazione del libro “Campania Felix – emozioni e riflessioni dalla pandemia a ieri” di Giuseppe Cataldo. È una iniziativa dell’Associazione Meritocrazia Italia Campania con l’Associazione Artedonna che rientra nel calendario del Natale ad Aversa ed è inserita nella rassegna “Aversa Terra dei Libri” del Comune di Aversa. “Il libro – dice l’autore – è una sorta di diario (da dicembre 2020 al mese di settembre 2022) che parla delle emozioni provate e della ricerca costante di notizie non propriamente allineate rispetto al vissuto, ma che testimoniano quanta capacità e quante risorse abbia la società nel donare risposte e speranze. Il lettore, in tal modo, è immerso in un viaggio dove ciascuno potrà trovare una meta, una visione dell’insieme che deve tornare a essere comunità. Per farlo, nel testo sono stati mostrati modelli positivi da emulare, sono state esaltate le grandi bellezze nazionali e campane, le opportunità che spesso passano silenti sotto i nostri occhi e che non riusciamo pienamente a cogliere”. La presentazione del libro è stata pensata come un incontro in cui al centro ci fossero le idee e le proposte della gente: con l’autore infatti dialogherà il pubblico partecipante.