Artedonna, Presentazione del libro “Un vecchio testamento, storie di baby gang”

Il 10 novembre 2023 presso la biblioteca scolastica “Beatrice Borrelli” dell’I C. ” “D. Cimarosa” di Aversa, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro “Un vecchio testamento: storie di baby gang” dell’ing. Giovanni di Martino. L’iniziativa è dell’Associazione Artedonna.ETS con Stati Generali della Cultura in Terra di lavoro ed è inserita in Aversa Terra dei libri. Le baby gang sono l’inizio di un percorso criminale che spesso parte dalla catena della malavita organizzata, ne traccia una strada che avvolge un tessuto sociale debole quale quello degli adolescenti, per poi ricongiungersi con un nuovo “feroce” anello alla catena madre. Il libro è ambientato nella Napoli tra gli anni ’80 e ’90 e racconta storie di baby gang che hanno toccato da vicino l’autore. È la prima presentazione di libro nella biblioteca scolastica “Beatrice Borrelli” dell’I.C. Domenico Cimarosa di Aversa inaugurata di recente. Dopo l’introduzione a cura della dott.ssa Rachele Arena, Responsabile della Biblioteca di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e componente del Comitato organizzatore di Aversa Terra dei libri e dopo i saluti del dirigente scolastico Mario Autore la giornalista pubblicista Melania Menditto parlerà del libro insieme all’autore e iinsieme all’avvocato penalista Clara Niola e al magistrato Nicola Graziano. Le letture sono a cura di Titti Spanò, scrittrice e attrice. L’intero ricavato del libro sarà devoluto a una causa benefica: il progetto “ABC Ucraina” dell’associazione Artedonna.ETS che sarà presentato dalla prof.ssa Maurizia Sacchetti, già docente presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli.