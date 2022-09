Arti marziali, nuoto, calcio. Campioni sportivi in erba si formano al DON GNOCCHI

Pubblicità elettorale

Lo sport come strumento di crescita e socializzazione, ma anche come occasione per conseguire risultati agonistici inseguendo il sogno di inserirsi nel mondo professionistico delle varie competizioni: il Liceo don Gnocchi in questi anni ha realizzato progetti sportivi in vista di questi molteplici obiettivi, dando anche prova di resilienza nei mesi difficili del COVID.

Pubblicità elettorale

Nella disciplina del Calcio a Otto i ragazzi del Don Gnocchi guidati dal professor Domenico Cioffi, allenatore con qualifica Uefa B, hanno vinto due competizioni del Memorial Vincenzo Papa, torneo che vede sfidarsi squadre giovanili della provincia di Caserta; ora l’obiettivo è partecipare ai giochi calcistici studenteschi dopo la forzata interruzione causata dalla pandemia. Ma un traguardo importante è stato anche quello di integrazione sociale dei ragazzi provenienti dall’Istituto Penale per Minorenni di Airola: lo sport infatti restituisce alla vita e concede una ripartenza anche a chi è incorso in esperienze sbagliate e il liceo don Gnocchi considera come primaria tale potenzialità.

Significative le attività riguardanti anche la pallavolo, affidate alla professoressa di scienze motorie Mariana Coppolino: gli studenti aderenti alle attività compiono in questi giorni una preparazione in vista di una futura partecipazione a tornei ed anche in questo caso la pallavolo ha funzionato come strumento di integrazione degli alunni con bisogni speciali. La professoressa Coppolino ha curato inoltre un gruppo di attività di danza sportiva.

Solo sport amatoriale o anche ambizioni professionistiche? Certo il sogno di ogni sportivo è di raggiungere i traguardi più alti al di là della dimensione dilettantistica. Va detto che sono tanti gli studenti ed ex studenti del don Gnocchi che sono riusciti ad entrare nella dimensione professionistica della pallacanestro, del calcio: studenti-atleti tesserati con le società calcistiche del Napoli e della Salernitana che coniugano una attività ormai da adulti con lo studio.

Pubblicità elettorale

Il Liceo don Gnocchi si inserisce in una cornice cittadina, quella di Maddaloni, che da sempre è nota per il valore delle sue palestre di arti marziali. L’interesse per questi sport, anzi per queste vere e proprie arti non poteva non contagiare lo stesso liceo. Ci dice la professoressa Sofia Di Nuzzo: “Utilizzare le arti marziali come strumenti base di un progetto contro la violenza potrebbe sembrare un controsenso solo ad una analisi superficiale. In realtà le arti marziali sono filosofia di vita e rappresentano una straordinaria modalità di gestione della aggressività”. Nel corso delle attività di preparazione al Taekewondo il Liceo don Gnocchi ha interagito anche con l’ambasciata della Corea del Sud a Roma: l’ambasciatore sud-coreano a Roma ha premiato l’impegno dei giovani del don Gnocchi regalando “tatami”, il tipico tappeto da esercitazione, e altro materiale sportivo.

Tra i giovani campioni di arti marziali usciti dal Don Gnocchi si segnala Giuseppe Salamiti, studente-atleta che pratica Karate salendo più volte sul podio di competizioni nazionali e internazionali: campione regionale, terzo posto nel campionato italiano, dopo aver partecipato al campionato internazionale di Karate in Croazia si sta ora preparando per i campionati italiani a squadre.

Infine una segnalazione doverosa per le attività di nuoto promosse dal Liceo don Gnocchi, grazie al grande lavoro svolto da Carmine Servodio (istruttore di nuoto federale) e dalla professoressa Rosa Russo. Il Liceo don Gnocchi, unica tra le scuole della provincia di Caserta, ha attivato un progetto pilota di educazione al nuoto a livelli di crescente intensità fino a portare alle soglie della attività agonistica. Anche in questo caso è stata data ampia importanza alla funzione riabilitativa, sia dal punto di vista fisioterapico che psicologico, del nuoto.

Dopo i difficili anni segnati dal COVID il Liceo don Gnocchi si propone per l’anno scolastico 2022-23 una ripartenza degna degli atleti per rilanciare il binomio sport e cultura.