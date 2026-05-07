Patrizia Marcolino incontra Papa Leone XIV

Domani, nel Duomo di Napoli , si terrà un incontro carico di emozione tra Papa Leone XIV e Patrizia Marcolino, mamma del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di appena due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio dopo un delicato trapianto di cuore. Ad annunciare l’incontro è stato l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. La donna ha raccontato con grande commozione che porterà simbolicamente con sé il suo bambino: “Domani incontrerò il Papa al Duomo, con me ci sarà anche Domenico”. La vicenda del piccolo Domenico ha profondamente colpito l’opinione pubblica napoletana e non solo, riaccendendo anche il dibattito sull’importanza della donazione degli organi, della ricerca medica e del sostegno alle famiglie che affrontano lunghi e difficili percorsi ospedalieri. L’incontro con il Pontefice rappresenterà per la mamma un momento di conforto spirituale e di vicinanza umana dopo una tragedia che ha segnato profondamente la sua famiglia.