ARZANO/CEDOLE LIBRARIE ANCORA NON EROGATE

Arzano (Simone Paride Russo)Alle difficoltà di un periodo difficile e a tratti paradossale per il comune a Nord di Napoli,si aggiunge un ulteriore fendente da parte della burocrazia fatta di scrivanie e delibere che tardano ad arrivare.

Così le famiglie arzanesi e nel dettaglio, bambini e ragazzi, vedono ancora senza alcuna novità la questione in merito alle cedole librarie che tardano a giungere in modo spaventoso.

I comuni di Casavatore e Casandrino, vicinori e appartenenti alla stessa area, hanno ricevuto infatti con solerzia e puntualità l’aiuto che permette alle famiglie che necessitano di accedere alle agevolazioni per l’acquisto dei libri.

Diversi sono stati anche gli appelli non solo da parte delle Associazioni, ma anche dai comitati di quartieri a cui si sono rivolte le famiglie, per chiedere un ennesima risposta alla gestione commissariale, che a quanto pare non sembra aver offerto spiragli o quanto meno fornito dettagli precisi su quando sarà possibile ottenere tali cedole.

Un ennesimo schiaffo a diritti di un popolo, che proprio in questo contesto di enormi difficoltà, non riesce a garantire neanche ai più piccoli un accesso sicuro e fruibile che si relazione al diritto allo studio.

Prof. Simone Paride Russo