ARZANO (Gennaro Salvetti) – Arzano come una polveriera, scarcerato anche il killer del clan. Dopo Pasquale Cristiano torna ai domiciliari Giosuè’ Belgiorno. Frizioni all’interno della mala della 167. È stato il consulente tecnico del Tribunale del Riesame a stilare la perizia medica: il detenuto è incompatibile con il regime carcerario, perché in questo momento c’è il rischio di contagio da corona virus.

Ed è questa consulenza a convincere i giudici del Riesame di Napoli (X sezione) a concedere gli arresti domiciliari a Giosuè Belgiorno, condannato a vent’anni come killer della camorra. Da venerdì notte ha fatto ritorno a casa. Decisivo il rischio contagio da Covid 19 (accolta l’istanza dei penalisti Massimo Autieri e Raffaele Chiummariello), alla luce di quanto potrebbe accadere in un ambiente non asettico: Belgiorno è un detenuto che fa uso di medicinali, ma che resta a rischio.

Un killer agli ordini del boss all’epoca emergente Mariano Riccio. Belgiorno confessa assieme a complici e mandanti. La vittima venne attirata in trappola, uccisa a badilate, il corpo venne martoriato. Il Belgiorno torna a casa dopo che nei giorni precedenti era stato posto ai domiciliari anche Libero il boss Pasquale Cristiano. Le continue scarcerazioni, celate dietro una sorta di indulto mascherato dal Covid, potrebbero mutare gli equilibri.

Infatti, secondo vox populi, appare al momento improbabile che Cristiano accetti di porsi agli ordini dei reggenti facente capo al ras Giuseppe Monfregolo che a loro volta sarebbero passati alle “dipendenze” della emergente cosca di Secondigliano definita “a’ chiesa nova”. Tantomeno lo stesso Belgiorno. La cosa certa è che il ritorno in libertà di Pasquale Cristiano e Giosuè Belgiorno, non escludendo scontri interni per la possibile gestione degli affari della cosca.