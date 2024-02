Ascoltare,Amare ,Credere,Dare,Ricevere ,Giocare ,Volare ,Sorridere e Fare di più’. Parte il nuovo corso per Volontari CRI

Caserta. La Croce Rossa-Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale organizza un nuovo corso di base per volontari . Le lezioni si terranno, a partire da sabato 24 febbraio 2024,presso la sede di Casapulla sita in via P.A.Iannotta n 32.

Ascoltare, Amare , Credere, Dare, Ricevere ,Giocare ,Volare ,Sorridere ,Fare di più‘e in più’ ci sei tu .Sarà questo lo slogan che accompagnerà i nuovi aspiranti volontari C.R.I.

Tutte le persone interessate possono presentarsi direttamente sabato 17 febbraio presso l’unità territoriale CRI di Casapulla sita in P.A. Iannotta n 32 dove dalle ore 18 sarà presentato ufficialmente il corso che invece avrà inizio sabato 24 febbraio dalle ore 16.

Per tutte le info chiamare 0823/321000 oppure scrivere a volontaricaserta.cri@gmail.com