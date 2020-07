ASD.DE LUCIA :APERTE LE ISCRIZIONI

Caserta Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’ ASD DE LUCIA – stagione 2020/2021 per tutti i ragazzi nati fra il 2006 e il 2015, contemporaneamente l’ ASD DE LUCIA ha organizzato nei prossimi giorni per la stessa categoria di giovani una stage che si terrà al centro sportivo B.Ferone di Casolla nei seguenti giorni : Lunedì 20 luglio ore 19, Mercoledì‘ 22 Luglio ore 18, venerdì‘ 24 Luglio ore 18.

L’ASD.DE LUCIA da quest’ anno è affiliata al Frosinone Calcio , i ragazzi saranno seguiti costantemente da un team selezionato e professionale sia di Tecnici che di medici. Ed è previsto il servizio navetta.

” Siamo lieti di poter partecipare e soprattutto collaborare con una società professionistica come il Frosinone – spiega il responsabile tecnico Andrea De Lucia -. La nostra priorità è dare una nuova immagine come neo società affiliata e in particolare dare qualità ad un club come quello ciociaro”.

Questo lo staff Medico che seguirà i giovani calciatori nella stagione 2020/21

Dott. Giaquinto Luca

Posturologo e Fisioterapista

Dott. Apollonia Reale

psicologia

Dott.ssa. Diglio Carmen

Nutrizionista e Dietologa