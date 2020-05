Asili nido e scuole materne riaprono? Il progetto del Governo

In queste ore il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sta collaborando con il Ministro per la Famiglia (Elena Bonetti) per realizzare un progetto sulla riapertura delle scuole materne e degli asili nido da sottoporre al parere del comitato scientifico.

Riapertura in programma già per il mese di giugno e che poi potrebbe estendersi fino a luglio. Nel dettaglio, il progetto prevede che quelle strutture che ospitano asili nido e materne potranno essere utilizzate per le attività con i bambini fino a sei anni.

Ma attenzione: i gruppi saranno di un numero ridotto, si pensa ad un massimo di sei bambini. Ed è per questo che verranno utilizzati tutti gli ampi spazi delle scuole, compresi quelli all’aperto. Palestre, ma anche cortili; il tutto per permettere alle scuole di tornare ad essere un valido appoggio per quelle famiglie dove nessuno dei genitori, causa lavoro, può assistere i figli più piccoli.

Ma ci sono altre regole a cui il Governo sta pensando per garantire la sicurezza di bambini ed educatori:

ingressi scaglionati;

perdipiù i genitori dovranno restare all’esterno della struttura, ma per chi entra dovrà esserci il controllo della temperatura;

gli stessi bambini saranno affidati sempre allo stesso operatore;

i gruppi saranno formati da un minimo di tre ad un massimo di sei bambini. Si presume che il numero verrà definito in base all’età;

niente mascherine per i bambini, sì per gli operatori;

divieto di portare i giocattoli da casa.

E un ruolo di primo piano lo avranno le Regioni, le quali – come vi avevamo anticipato – già da alcune settimane stanno lavorando per riaprire alcune scuole, sia private che pubbliche. Saranno queste quindi a dover assicurarsi che in caso di riapertura gli edifici rispettino tutte le norme previste per la limitazione dei contagi, pena una nuova chiusura immediata.