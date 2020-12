Asili privati ancora chiusi. Protestano gli operatori e chiedono riapertura.

Riceviamo e pubblichiamo l’appello del SIC della provincia di Caserta, associazione di categoria che rappresenta i servizi per l’infanzia in Campania. Ilenia Maccarone, titolare del Play Dream di Maddaloni si appella al sindaco di Maddaloni, chiedendo di prendere, per le scuole private, provvedimenti analoghi adottati in altre città, come nel capoluogo, o anche nella vicina San Nicola La Strada laddove, i sindaci, nelle loro ordinanze hanno previsto deroghe con possibilità di apertura sotto la propria responsabilità e con precise modalità che rispettino la normativa anti covid e gli screening prima della riapertura.

“I servizi educativi 0/6 sono in balia della danza delle ordinanze da marzo 2020. Un infinito valzer che continua a far girare la testa a titolari, famiglie e bambini.

Dopo un primo momento di spavento causato dalla diffusione imprevista del virus, le scuole hanno immediatamente compreso che sarebbero state le categorie più colpite alla fine della storia…e alla paura del contagio si è aggiunta quella ancor più profonda di vedersi sommersi sotto un cumulo di macerie. La scuola era ferma ma i costi fissi di gestione continuavano a muoversi…e più si muovevano, più crescevano debiti, malessere, frustrazione e malcontenti.

Come un vigoroso faro di speranza ha iniziato a far luce il comitato SIC (Servizi Infanzia Campania) costituito da moltissimi servizi educativi (nidi, scuole dell’infanzia paritarie e non, baby parking, centri per l’infanzia) che ha iniziato a chiedere a gran voce risposte, sostegno, aiuto, conforto.

Oggi il SIC è un’associazione di categoria riconosciuta a tutti gli effetti e si avvale di un discreto numero di associati (servizi 0/6 appartenenti a tutte le province campane). Titolari di strutture educative che hanno investito denaro e fatica. Per la maggior parte donne, madri ,che hanno scelto di credere nei propri sogni.

Ancora oggi, dopo aver lottato per la riapertura dei nostri servizi ci ritroviamo a dover subire le decisioni di chi ci amministra. La bomba più grossa è scoppiata quando il Governatore De Luca ha emanato ordinanza di riapertura (ordinanza num 92 del 23/11/2020) con la quale dava il via libera ai servizi per l’infanzia.

La gioia è durata molto poco poiché ai sindaci si dava la possibilità di restringere le ordinanze e di adottare misure estreme in alcuni casi.

Il nostro sindaco Andrea De Filippo ha immediatamente pensato di prorogare la chiusura di tutte le scuole del territorio senza considerare che alcuni suoi colleghi (cito il sindaco di Caserta Carlo Marino) sceglievano di dare la possibilità ai “privati” di aprire previo screening su personale scolastico, bambini e famiglie. Questa possibilità di scelta è stata negata come è stato negato a noi, titolari di due strutture presenti sul territorio maddalonese, il diritto di esprimerci in merito. Abbiamo chiesto di poter interloquire con il Sindaco De Filippo ma non ci è stata data la possibilità di spiegare le nostre ragioni che nulla hanno a che fare con gli interessi politici. Semplicemente siamo in sofferenza, non sono previsti aiuti economici, non ne abbiamo ricevuti e tantissime realtà rischiano, per questo motivo, di chiudere. Decisioni del genere non si prendono a cuor leggero, soprattutto perché i servizi privati rispettano i protocolli di sicurezza alla lettera. Nei mesi estivi abbiamo speso gli ultimi soldi a disposizione per adeguarci alle nuove direttive. E’ assurdo…se il Sindaco chiude le scuole private assumendosi la responsabilità delle sue azioni, deve anche prevedere un sostegno economico per le stesse.

Le cose da raccontare sono moltissime…in 7 mesi di chiusura le porte chiuse in faccia sono state tante e hanno fatto male. Hanno privato i bambini di vivere la loro socialità negandogli un diritto sacrosanto.

E mentre nel resto d’Italia le colleghe e i colleghi titolari di servizi educativi garantiscono i loro progetti per i piccoli utenti, in Campania, o meglio in alcuni comuni della Campania, ci ritroviamo nuovamente nell’abisso dei debiti, della mortificazione e del senso di desolazione.

Senza risposte e senza speranze per il futuro. Abbiamo promesso ai nostri bimbi che sarebbe andato tutto bene. E invece è andato tutto male, persino il loro Natale!”